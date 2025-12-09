Gökhan Günaydın 'Hiç mi utanmıyorsunuz?' diye sordu, Özlem Zengin 'Utanmıyoruz' diye yanıtladı

TBMM oturumunda CHP Milletvekili Gökhan Günaydın iktidarın işe alım sürecini eleştirdi utanmıyor musunuz diye sordu AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise bu soruya "utanmıyoruz" diye yanıt verdi.

İşte konuşmanın öne çıkan kısımları:

Gökhan Günaydın: “Bu meclisin çatısı altında çok sayıda emekçi asla çalışamıyor, buna karşın Necdet Ünüvar'ın kızı 23, 24, 25, 26'ncı dönem AKP Milletvekilliği yapmış, Sonra Ankara Üniversitesi Rektörü yapmışsınız. Onun mahdumu boş mu kalsın fakülteden mezun olmuş derhal Enerji Bakanlığı'na müşavir yapmışsınız. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nda genel müdür yardımcısı. Kızı da boşta mı kalsın kızını da sınavsız mülakatsız meclise almışsınız. Binlerce insan boşta gezerken AKP'lileri ve yandaşların çocuklarını mülakatsız, sınavsız işe alıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz? Türkiye'de bugünler geçecek, insanların ahlakla çalışacağı, liyakatle iş bulacağı ve Türkiye'nin adalet düzenine kavuşacağı bir dönem gelecek. Hep birlikte kuracağız.”

Özlem Zengin: “Arka arkaya insanlara dönüp ‘utanmıyor musunuz’ dediğinizde nasıl bir cevap bekliyorsunuz ki? Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten.”