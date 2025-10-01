Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grubu’na bağlı Park Holding ile ilgili yürütülen işlemler çerçevesinde Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO’su Gökhan Şen tutuklandı. Peki, Gökhan Şen kimdir? Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO’su Gökhan Şen neden tutuklandı?

GÖKHAN ŞEN KİMDİR?

Gökhan Şen, Ciner Glass'ın Belçika ve Galler'deki cam fabrikası projelerini yürütürken, şirketin Avrupa'daki günlük operasyonlarını yönetmek üzere Eylül 2023'te Ciner Glass İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Gökhan Şen, Ciner şirketinde uzun yıllardır görev yapmaktadır.

Şirketin Avrupa projelerinde Baş Koordinatör olarak görev yaptığı önceki görevinde, planlama başvuru sürecini denetlemek, proje zaman çizelgelerini belirlemek ve ilerletmek ve aynı zamanda Galler ve Belçika'daki müşteriler ve ortaklarla önemli ilişkiler geliştirmekten sorumluydu.

GÖKHAN ŞEN NEDEN TUTUKLANDI?

Can Holding’e yönelik başlatılan ve daha sonra Ciner Grubu’na bağlı Park Holding’i de kapsayacak şekilde genişleyen “suç örgütü kurma” ve “kara para aklama” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklandı.