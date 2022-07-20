Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ'ın annesi kimdir?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:08

Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu.Gümüşdağ, Anadolu Üniversitesi İktisat ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünde okudu. Siyasi kariyerine 2002 yılında AK Parti I·stanbul I·l Yönetim Kurulu Üyeliği - Mali ve I·dari I·s¸lerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak başlayan Göksel Gümüşdağ, 2004 yılında K.Çekmece ilçesi Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi aynı zamanda Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine ve Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasının ardından TFF Başkan vekili olmuş fakat Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifa etmiştir.

Evli ve 2 çocuk sahibi Göksel Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesidir. 2014-2017 yılları arasında Kulüpler Birliği Vakfının Başkanlığını yapmıştır.



Gümüşdağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik San. Ve Tic. LTD'nin Yönetim kurulu başkanıdır.



Göksel Gümüşdağ 2014 yılında Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'in başkanı seçildi.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN ANNESİ KİMDİR?



Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ 75 yaşında vefat etti. Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Göksel Gümüşdağ taziyeleri kabul etti. Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Teknik Direktör Fatih Terim, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcular Arda Turan, Mesut Özil, Başakşehir Kulübü futbolcuları, teknik heyeti, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile Gümüşdağ ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Fethiye Gümüşdağ için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Güzel börek yapardı. Arada sırada da bu Tayyip evladına da gönderirdi. O da bize hakkını helal etsin. Rabb'im inşallah sevgili habibinin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin." şeklinde konuştu.

Fethiye Gümüşdağ, Etiler Ulus Mezarlığı'na defnedildi.













