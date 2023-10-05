Göksel'in konserinde korkunç kaza... Duyma yetisini yüzde 65 kaybetti!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 13:34

Güncelleme: 05.10.2023 - 13:34

Spor Eğitmeni Selin Gül, 7 Temmuz 2023 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte, İBB Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkıcı Göksel'in konserini izlemeye gitti.

Sahneye yakın bir noktada oturan Selin Gül'ün başına, konser sırasında sahne platformuna bağlı havai fişeklerin görsel şov amacıyla ateşlenmesiyle platformdan kopan bir demir parçası düştü.

Platformdan düşen parça, Selin Gül'ün başına çarptıktan sonra başka bir kadını da elinden yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, hastaneye kaldırıldı.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Gül, tedavi sürecinde konser organizasyonunu gerçekleştiren şirketin avukatı ve daha sonra Göksel'in menajeri ile iletişim halinde olduğunu ve hastane masraflarının karşılanacağı sözünü aldığını belirtirken, masraflarının karşılanmaması üzerine şikâyetçi olarak hukuki süreç başlattı.

Geçirdiği kaza sebebiyle bir kulağında yüzde 65 duyma kaybı oluştuğunu ve hastane masraflarını karşılayabilmek için bu süreçte otomobilini de sattığını ifade eden Selin Gül, Göksel'in ekibinden tehdit aldığını da iddia etti.

"KULLANILMAMASI GEREKEN BİR HAVAİ FİŞEK"

Selin Gül'ün avukatı Esra Zirekoğlu da, şunları kaydetti:

"Hukuki süreçte şikâyet üzerine ifadeye çağrıldılar, ifadeye gelmediler. Defalarca ifadeye çağrılmalarına rağmen, iki üç kez aranmalarına rağmen hiçbirine gitmediler. Gitmemelerinin üzerine şu anda haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Bu süreç içerisinde de Selin Hanım'ın hem maddi ve hem de manevi olarak bir zarara uğradığı için Çağlayan Adliyesi'nde; İstanbul Merkez Mahkemeleri'nde, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Maddi ve manevi tazminat davası açıldı. 400 bin liralık bir manevi tazminat talebimiz var. Kusur oranları hem aldığımız bilgiye göre hem de başka bir dava verilen bilirkişi raporuna göre kullanılmaması gereken bir yerde kullanılan türde bir havai fişek kullanıldığı için, şirketin ve İBB Kültür A.Ş.'nin yüzde yüz sorumluluğu olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

MENAJER GÖKSEVER: "İDDİALAR ASILSIZ"

Gökselin ekibinden menajer Banu Göksever, kaza sonrası Göksel'in Selin Gül'ü arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini, konunun muhatabının Göksel olmadığını belirterek iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

İBB'DEN AÇIKLAMA: "SORUMLULUK ORGANİZASYON ŞİRKETİNDE"

Organizasyon şirketi ise iddialarla ilgili açıklama yapılmazken, İBB Kültür A.Ş. konser alanındaki sorumluluğun, alanın kiralandığı organizasyon şirketlerinde bulunduğunu belirtti.