Ünlü rapçi Şehinşah konsere giderken kaza yaptı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:44

Güncelleme: 02.10.2023 - 12:03

Önceki gün İstanbul’dan Ankara’ya giden rap sanatçısı Sehinşah, Sakarya’da kaza yaptı. Sehinşah adıyla tanınan rapçi Ufuk Yıkılmaz, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"ŞÜKÜR KİMSEDE BİR SIKINTI YOK"

Şarkıcı yaptığı paylaşımda, “Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, biran evvel aramıza dönmeleri dileği ile” ifadelerine yer verdi.

Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında rapçi Sehinşah’ın Ankara’daki konserinde sahne aldığı öğrenildi.