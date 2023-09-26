Konserde kafasına çakmak atılan Fatma Turgut ilk kez konuştu: 'Canım çok yandı...'
Ankara'daki konserinde bir seyircinin sahneye attığı çakmak başına isabet eden şarkıcı Fatma Turgut, yaptığı açıklamada yaşanan olaydan dolayı çok korktuğunu ve çakmağın kulağına isabet ettiğini söyledi.
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, önceki gün Ankara'daki konserinde talihsiz bir olay yaşadı. Şarkı söylerken sahneye atılan bir çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti.
Yaşanan olayın ardından konuşan Turgut, çakmağın kulağına isabet ettiğini ve yaşanan olaydan dolayı çok korktuğunu söyledi.
"CANIM ÇOK YANDI"
X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Turgut, "Sevgili Arkadaşlarım; ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu. Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim. Konsere, kaldığı yerden devam ettim. Bu sebeple de playback yaptığımı düşünenler olmuş. Hayatımda, hiçbir konserimde tek bir kere bile playback yapmadım. Bu vesileyle bunu da belirtmek isterim. Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz. Sevgiyle" dedi.
Sevgili Arkadaşlarım; ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu.— fatmaturgut (@fatmaturgut) September 25, 2023
Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye…
Turgut, paylaşımına "Korkunç bir şey bu. Çok geçmiş olsun" diyen Ceylan Ertem'e teşekkür ederken Sena Şener de gül emojili bir yorum yaptı.
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