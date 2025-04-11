Gölbaşı’nda kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:19

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:19

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kazaların sıkça yaşandığı Çelik rampasında bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Gölbaşı yönüne seyir halinde olan kamyonet, rampada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Mesut Pamuk ile araçta bulunan Abdulkadir Pamuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk etti.