Gölete giren 13 yaşındaki Furkan'ın cansız bedeni bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Taşlıca Mahallesi'ndeki Taşlıca Baraj Göleti'nde meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte sıcak havadan bunalıp, gölete giren Furkan Kalkan, suda kayboldu. Arkadaşlarının durumu büyüklerine bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, Kalkan'ı bulmak için çalışma başlattı.

Suda en son görüldüğü noktada dalış yaparak Kalkan'ı arayan dalgıçlar, bir sonuç alamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Niğde'de sıcak havadan bunalarak Taşlıca Baraj Göleti'ne girip, suda kaybolan Furkan Kalkan'ın, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik de bölgeye gelerek çalışma ve soruşturma hakkında bilgi aldı. Kalkan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.