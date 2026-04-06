Gölette kadın cesedi bulundu: Kimliği belli oldu!

6.04.2026 07:54:00
DHA
Adana'da Kürebeli Göleti'nde bir kadının cansız beden bulundu. Üzerinde bıçak yaraları olduğu belirlenen kadının cenazesi Adana Adli Tip Kurumu morguna götürüldü.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası’nda hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, 30’lu yaşlardaki kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Bahar Aksüt olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

