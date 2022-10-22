'Gönderilemeyen Mektuplar' seyirci ile buluşuyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Tiyatroları Buluşması'nda Suat Taşer anısına sanatçının “Gönderilemeyen Mektuplar” isimli eseri 24 Ekim’de Çiğli'de seyirci ile buluşacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği İzmir Tiyatroları Buluşması devam ediyor. Kentin sanat hayatında iz bırakmış tiyatro sanatçısı Suat Taşer’in anısına düzenlenen program 7 ayrı ilçede 15 yetişkin, 5 çocuk oyunu, bir konuk oyun, 4 atölye ve 5 söyleşiyi ücretsiz sanat severlerle buluşturuyor.
SUAT TAŞER’İN ESERİ SAHNEDE
2. İzmir Tiyatroları Buluşması’nda 24 Ekim’de Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda Suat Taşer’in eseri “Gönderilemeyen Mektuplar” izleyici ile buluşacak. Prof. Dr. Murat Tuncay’ın oyunlaştırdığı, Bilgehan Oğuz’un yönettiği oyunda Hilmi Altınkaya, Yücelay Sal, Bilgehan Oğuz oynuyor.
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