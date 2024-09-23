Gönen'de 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:52

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:53

Gönen ilçesinde yasa dışı ekim yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelinin ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 220 gram kubar esrar, 110 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.