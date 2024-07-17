Gönüller bir oldu, lokmalar paylaşıldı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:36

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay; hoşgörü, sevgi ve dayanışmanın ön plana çıktığı Muharrem ayında Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi Menderes Cemevi’nde Alevi yurttaşlarla oruç açarak lokmalarına ortak oldu. Programda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi Menderes Cem Evi Başkanı Satı Çelen, CHP Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, derneklerin başkanları ile temsilcileri de yer aldı. Başkan Tugay ile beraberindeki heyet, oruç açmadan önce yapımı devam eden cemevi inşaatını da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TUGAY: HER ZAMAN EMRİNİZDEYİM

Konuşmasında Muharrem ayının öneminden söz eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu sofrayı benimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Muharrem Ayı’ndayız, Yas-ı Matem orucunun tutulduğu günlerdeyiz. Yüreğimizde umutla gelecek günlerin hepimiz için iyi olmasını diliyorum. Sizlerin bu özel dualarına yürekten katılıyorum. İbadet eden, oruç tutan, dua eden tüm canların gönüllerinden ne geçiyorsa hak katında kabul olsun. Bu güzel ayda beraber olduk, yeniden beraber olacağız. Sizleri görmekten çok mutlu oldum. Her zaman emrinizdeyim” dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi Menderes Cem Evi Başkanı Satı Çelen ise Başkan Tugay’a lokmalarına ortak olduğu için teşekkür etti. Başkan Tugay, geçtiğimiz gün de Yamanlar Cemevi'nde dağıtılan lokmaya katılmıştı.

CEMEVLERİNE ERZAK DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muharrem ayı boyunca İzmir’deki Alevi kültür merkezleri, cemevleri ve ilgili derneklere, oruç açmak için yemeklik ve aşurelik malzeme desteği sağladı. İzmir genelinde toplam 31 adet cemevine yaklaşık 10 bin kişilik erzak desteği sağlanarak lokmalara katkı konuldu.