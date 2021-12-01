Gönüllülerin inşa ettiği hayvan barınağında korkutan yangın

01 Aralık 2021 Çarşamba, 07:18

Yangın, dün gece saat 22.30 sıralarında Sincan ilçesinde, gönüllülerin sokak hayvanları için yaptığı hayvan barınağında meydana geldi. Rüzgarın şiddeti ve barınaktaki kulübelerin ahşap olması nedeniyle yan kısa sürede büyüdü. Barınak bekçisinin kulübedeki köpekleri kısa sürede dışarı çıkarmasıyla can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Barınağın sahibi Emine Özer, 5 yıldır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, "Canlarıma daha huzurlu bir yaşam sağlamak için 5 ay önce burayı kiraladım. Burayı hala ilmek ilmek kendi şartlarımla dokumaya çalışıyorum ama böyle bir yangınla karşılaştım. Allah'tan canlarımızda zeval yok. Bekçimiz açmış kafesi öncelikle onları çıkarmış dışarı" dedi.

'CANLARIMI YAKMAYA ÇALIŞTILAR'

Barınaktan çıkarken tüm kontrolleri yaptığını ve herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Özer, "Biz yarım saat önce çıktığımızda hiçbir şey yoktu burada. Buradaki padogu biz zaten depo gibi kullanıyorduk. Burada canlar için havalar soğuduğundan dolayı 50-55 tane battaniyem vardı, makinelerimiz vardı, aletlerimiz vardı. 4 tane kulübe vardı burada. 8 tane yavrum hasta oldukları için klinikte yatıyor şu an, onlar için yapılmıştı, hepsi yandı" şeklinde konuştu.

Özer, ifade verdiklerini de aktararak, "Beni yakmadılar, bana hiçbir şey olmadı, canlarımı yakmaya çalıştılar. Onlara yapıldı bu, bana yapılmadı. Allah vicdan, merhamet versin. Diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kaydetti.

'EMNİYET SORUŞTURMA BAŞLATTI'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu da, yangını haber alır almaz birçok gönüllü ve dernek üyesiyle barınağa geldiklerini söyledi. Danacıoğlu, "Tabii ilk etapta canlarla ilgili bir sıkıntı var mı onu kontrol ettik. Bizi en çok endişelendiren nokta oydu. Buradaki görevli arkadaşın yangını fark etmesiyle, hayvanları ortak alana almasından dolayı can kaybı olmadı, tek tesellimiz bu. Gönüllü arkadaşlarımızın sokakta hayatını idame ettiremeyecek olan hayvanları tedavi ettirerek yaşam hakkı sunmaya çalıştığı alandı burası. Nasıl oldu, kim yaptı, nasıl yapıldı hiçbir bilgimiz yok. Emniyet güçleri bu konuda soruşturma başlattı. Sağduyulu vatandaşlarımızın da destekleriyle, kendi imkanlarıyla yapılan bu emekler bu şekilde hiç olmamalıydı" dedi.