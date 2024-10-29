Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:34

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:35

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümüne özel bir doodle yayınlayarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Türkiye’den Google'a giriş yapan kullanıcılar, bugün ana sayfada Türk Bayrağı ve Cumhuriyet Bayramı temasıyla hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

Doodle'a tıklandığında ise Google,''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'' aramasına götürüyor ve ekranda havai fişekler patlıyor.

Google'ın bu özel tasarımı Twitter, Instagram gibi sosyal platformlarda kullanıcılar tarafından paylaşıldı.