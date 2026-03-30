Görele'deki trafik kazasında yeni gelişme: Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğunun 'beyin ölümü' gerçekleşti

Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın mağduru olan ve geçen hafta sonu trafik kazası sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki T.T'nin beyin ölümünün gerçekleştiği, kazaya karışan araç sürücüsünün ise tutuklandığı öğrenildi.

ACI HABER GELDİ

Edinilen bilgilere göre, 28 Mart Cumartesi gece saatlerinde Görele sahil yolu üzerinde yarış halinde oldukları öne sürülen araçlardan birinin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Görele Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen T.T'nin beyin ölümü gerçekleşti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sırasında alkollü olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.

"TACİZ" DAVASINDA MAĞDUR OLARAK YER ALIYORDU

T.T, görevden uzaklaştırılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "taciz" suçundan yargılandığı davada mağdur olarak yer alıyordu.