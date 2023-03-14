Görenleri şaşırttı: Deprem binanın 'yönünü' değiştirdi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın yönünün yaklaşık 1 metre değiştiği görüldü.
Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi de etkilendi.
Mahallede çok sayıda yapı yıkılırken, 30 kişi de hayatını kaybetti. Mahallede bulunan gurbetçi Hasan Dağ'a ait 2 katlı bina da depremde hasar gördü.
Deprem sırasında kimsenin bulunmadığı bina, şiddetli sarsıntı nedeniyle yerinden oynadı.
1 METRE YÖN DEĞİŞTİRDİ
Binanın yaklaşık 1 metre yön değiştirdiği görüldü. Binanın yanında bulunan kaldırım ile mesafesi, objektife yansıdı.
BİNANIN ALTINDA BOŞLUK OLUŞTU
Binanın önünden fay hattının da geçtiği görüldü. Fay hattı, binanın önündeki bahçeyi çökertirken, altında da boşluk oluştuğu gözlendi.
Deprem sırasında Almanya'da olan Hasan Dağ'ın kısa süre sonra evini onarmak için kente geleceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...