Görenleri şaşırttı: Deprem binanın 'yönünü' değiştirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın yönünün yaklaşık 1 metre değiştiği görüldü.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:30
Görenleri şaşırttı: Deprem binanın 'yönünü' değiştirdi
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Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi de etkilendi.

Mahallede çok sayıda yapı yıkılırken, 30 kişi de hayatını kaybetti. Mahallede bulunan gurbetçi Hasan Dağ'a ait 2 katlı bina da depremde hasar gördü.

Deprem sırasında kimsenin bulunmadığı bina, şiddetli sarsıntı nedeniyle yerinden oynadı.

1 METRE YÖN DEĞİŞTİRDİ

Binanın yaklaşık 1 metre yön değiştirdiği görüldü. Binanın yanında bulunan kaldırım ile mesafesi, objektife yansıdı.

BİNANIN ALTINDA BOŞLUK OLUŞTU

Binanın önünden fay hattının da geçtiği görüldü. Fay hattı, binanın önündeki bahçeyi çökertirken, altında da boşluk oluştuğu gözlendi.

Deprem sırasında Almanya'da olan Hasan Dağ'ın kısa süre sonra evini onarmak için kente geleceği belirtildi.


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