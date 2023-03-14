Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, artçı depremlerin aylarca hatta yıllarca devam edeceğini söyledi.
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Göksun ilçesinde yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de saat 09.47'de gerçekleşen depremin derinliğinin 5 kilometre olduğunu kaydetti.
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Habertürk canlı yayınında, "Aylarca hatta yıllarca depremler devam edecek. Çevrede olabilecek bağımsız depremler daha önemli. Bu artçılar son derece normal ve olağan... Bu fay 350-400 kilometre kırıldı birinci depremde. İkincisinde de 200 kilometre, üçüncüde de daha az kırıldı. Yine kırılmaya devam edecek. Bu bölge zaten kırılan bölge. Hatay'dan Çelikhan'a kadar kırıldığı için artçılar olmaya devam ediyor" dedi.
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