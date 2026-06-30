Görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'dan tepki: Siz kim oluyorsunuz da beni görevden alıyorsunuz?

CHP MYK toplantısında alınan kararla 26 il başkanı görevden alındı. Görevden alınan il başkanlarından CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, parti il binası önünde açıklama yaptı. Yalaz, konuşması sırasında zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı.

Yalaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Üç yıllık il başkanlığı süresi sonunda, bugün muhtemelen hayatımın en zor ve haksız konuşmalarından birisini yapacağım. Bu mikrofon elime belki günde on defa tutuşturuldu. Hepsinde, hepiniz şahitsiniz, takır takır konuştuk. Şimdi inanın nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çünkü görevden alınmayı elbette bekliyorduk. Yani MYK'nın verdiği kararı tanımamak şeklindeki irademizi en başından ortaya koyduk. Biz, Eskişehir örgütü olarak partimizi iktidar etme iradesini de en baştan sizlerle birlikte ortaya koyduk. Türkiye'nin birinci partisi yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni... Sadece bir Genel Başkan değil, memleketi kurtaracak olan bir liderle yol yürümenin şerefini, onurunu hep birlikte taşıdık. Bu şeref ve onuru taşıyanlar olarak elbette sarayını görevlendirdiği kişilerin ellerine geçirdiği yetkilerle, sözüm ona bizi görevden alacaklarını hepimiz biliyorduk. Görevden alınmayı, görevden alınma olarak addetmeyeceğimizi, mücadeleye devam edeceğimizi de bildirdik.

“SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA BENİ GÖREVDEN ALIYORSUNUZ?”

Bugün beni üzen, dehşete düşüren şey görevden alınmamız değil. Biz görevimizin başındayız, görevimize devam edeceğiz. Beni dehşete düşüren, kesin ihraç talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden, baba ocağımızdan, hem de tedbir talepli olarak şu an itibariyle partiyle ilişkimi keserek atmaya yetkisi yok. Bana görevi Cumhuriyet Halk Partililer verdi. O görevi almamdan itibaren de gece gündüz demeden, çoluğumuzu çocuğumuzu görmeden hep birlikte çalıştık. Siz kim oluyorsunuz da beni görevden alıyorsunuz? Kim oluyorsunuz da beni partiden atıyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığın yetkiyle beni görevden alma, beni partiden, baba ocağımdan, Atatürk'ün partisinden atma yetkisini kendinizde nasıl buluyorsunuz? Senin o kararı aldığın MYK'n bile yetkisizdir. Parti Meclisi'nden icazet aldı mı o MYK? Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığın görevle beni sen partiden atamazsın. Cumhuriyet Halk Partisi bizim baba ocağımızdır. E-Devlet'e parti üyeliği yazdığımız zaman yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüleceği günler gelecek.

“BU BAYRAĞI BIRAKMAYACAĞIZ”

Sizin öyle bir yetkiniz yok. Asıl yargılanması gereken, asıl ihraç edilmesi gereken, Sarayın kayığına binmiş olan, AKP'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın icazetiyle o görevde bulunmak iddiasında olan sizsiniz. Sizi de örgütün vicdanı yargılayacak. Bizim Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi sarayın partisi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi majestelerinin partisi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi Cumhuriyet Halk Partililerdir. Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün sahibi de işte buradaki alnı ak, başı dik, onurlu insanlardır. Sizin verdiğiniz karar bizde de burada da yok hükmündedir. bu bayrağı bırakmayacağız.

“SİZİ KORKUTMAK İÇİN BENİ İHRAÇ EDİYORLAR”

Savcıları siyasi yasak ister, dava açar. AKP tarafından görevlendirilenler partiyle ilişiğimizi kesmeye kalkar. İstiyorlar ki meydanı boş bırakalım. İstiyorlar ki bu halkı sahipsiz bırakalım. İstiyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkacak olan, Recep Tayyip Erdoğan'ı yenecek olan Özgür Özel'in yanından çekilelim. Beni ihraç ediyorlar, sizi korkutmak için ihraç ediyorlar. Korkacak mıyız? Mücadeleye yeni başlıyoruz. Bu daha başlangıç, asıl mücadele şimdi başlıyor. Demek benim partiyle ilişiğimi kesersiniz. Demek beni, üç senedir şu şehrin sokaklarında alnımın terinin damlamadığı sokak yok... Sekiz yıldır Tepebaşı ilçe örgütünden il örgütüne kadar hepinizle birlikte mücadele ettik. Eskişehir'de AKP'yi bitirdik. Türkiye'de AKP'yi bitirmek üzere yol yürüyorduk. Bütün bu olanlar onu kesmek içindir. Vallahi de billahi de izin vermeyeceğiz.

“BİR ADIM GERİ ADIM ATAN NAMERTTİR”

“Yeni başlıyoruz” lafını çeken, bir adım geri adım atan namerttir. Demek beni ihraç edersiniz. Bundan sonra göreceğiz Talat Yalaz'ın sesi nasıl daha çok çıkıyor. Sizin AKP'nin aparatı olduğunuzu, Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuk değneği olduğunuzu her fırsatta haykıracağım. Utanması gereken sizsiniz. Üç haftadır Eskişehir'de yüzüne tükürülecek adam arıyorlar. Bugün beni görevden aldılar, bir de partiden attılar, yerime il başkanı bulamadılar. Bu örgütün, karşılığınız olmadığının en açık göstergesi budur. Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi örgütü dik duracak. Sarayın aparatlarına partisini teslim etmeyecek. Şehrini, ülkesini teslim etmeyecek. Yeni başlıyoruz, yolumuz açık olsun. Özgür Özel'le, yurtseverlerle yeni bir yola giriyoruz. Hep birlikte bu ülkeyi AKP'den kurtaracağız. AKP ile birlikte bunlardan da kurtulacağız. İyi ki varsınız.

“ESKİŞEHİR’DE YÜZÜNE TÜKÜRECEK ADAM ARADILAR, BULAMADILAR”

Yerimize atanmış birisini bulamadılar, öyle birisi yok. O yüzden bu binayı koruyacağımız kimse de yok. Yüreği yeten gelip girmeye çalışır. Burada kalabalıklarla filan nöbet tutmayacağız. Ama sizden isteğim şudur: Bir atama yapıldığında, sözüm ona Recep Tayyip Erdoğan'ın icazetiyle, AKP'nin aparatı tarafından görevlendirilecek olan birisi şayet o görevi kabul ederse -üç haftadır aradıkları yüzüne tükürülecek adam bulamadılar, belki arayan bulur- diyelim ki buldular... O gün hepiniz hazır olun. O gün buraya geleceğiz, şimdi değil. Şimdi ben tek başıma bekleyeceğim, herkes evine gidecek.

“ÜLKEMİZİ AKP’DEN, PARTİMİZİ BUNLARDAN KURTARACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi örgütü sahipsiz değildir. Biz siyaset yapma icazetini bu yargının, devletin aparatı olan yargı mensuplarından almadık. Biz siyaset yapma icazetini AKP tarafından görevlendirilenlerden de almadık. Biz siyasetimizi halktan ve sizden aldığımız güçle yaparız. Yanımda olduğunuzu bilmek benim en büyük gücümdür. Daha çok çalışacağım. AKP'yi bu ülkeden söküp atacağız, onlarla birlikte bunları da göndereceğiz. Partimizi de ülkemizi de kurtaracağız. Hep birlikte başaracağız. Şimdi herkes evine gitsin, burayı korumalık bir şey yok. İsteyen gidecek ama AKP tarafından görevlendirilecek birisi çıkarsa, görevi de kabul ederse o zaman tekrar burada buluşacağız. Şimdi isteyen gidecek, ben buradayım. Cumhuriyet Halk Partisi... Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, ana kademe örgütleriyle buradayız. Zor günler bizi bekliyor. Büyük bir mücadelenin kapısını hep birlikte aralıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgal etmeye çalışıyorlar. Dört koldan mücadele ediyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz."