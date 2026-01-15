Görevden alınmıştı: DEM Partili belediye başkanı hakkındaki karar istinaftan döndü!

Van'ın Bahçesaray İlçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan yargılamasının devam etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Ekim 2024'te görevden uzaklaştırıldı.

Hazir, bu işlemin iptali talebiyle Van 5. İdare Mahkemesi nezdinde dava açtı. Ancak davanın reddedilmesi üzerine Hazir, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'ne istinaf başvurusunda bulundu.

İSTİNAF, KARARI İPTAL ETTİ

Daire, istinaf başvurusunu kabul ederek, Van 5. İdare Mahkemesi'nin ret kararını kaldırdı ve dava konusu işlemi iptal etti.

Dairenin kararında, Hazır'ın Bahçesaray Belediye Başkanlığı yaparken hakkındaki hüküm ve bir başka davada yargılanmasının devam etmesi nedeniyle 29 Kasım 2024 tarihli İçişleri Bakanı oluruyla geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği, davanın da bu işlemin iptali istemiyle açıldığı belirtildi.

Olayda, davacının görevden uzaklaştırılmasına gerekçe gösterilen kovuşturmanın ve soruşturmanın içerdiği suçun ağırlığı konusunda tereddüt olmamakla birlikte, söz konusu soruşturmada belirtilen suçun doğrudan davacının göreviyle ilgili olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Yasa ve Anayasa hükmüne göre, mahalli idarelerin seçilmiş organlarının görevden uzaklaştırılabilmesi için haklarında yürütülen soruşturma/kovuşturmanın görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle açılmış olması gerekmektedir. Görevleriyle doğrudan ilişkilendirilmeyen suçun ağırlığı dikkate alınarak tesis edilen işlemlerin Anayasa hükümlerinden dayanak aldığından bahsedilemez.

Davacı hakkında görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile adli soruşturma veya kovuşturma açılmadığı, bu haliyle Anayasa'nın 127. maddesinin 4. fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının göreviyle ilgili olmayan adli kovuşturma ve soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki ilk derece mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, dava konusu işlemin dayanağı olan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek' suçuna ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nce Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmesi nedeniyle, Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce kaldırılarak davacının beraatine karar verildiği, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasında yargılamanın devam ettiği görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Van 5. İdare Mahkemesi'nin 29 Nisan 2025 tarihli kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verildi."

İçişleri Bakanlığı'nın kararı Danıştay'da temyiz etme hakkı bulunuyor.