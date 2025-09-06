Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevden alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı kararı verildi. Savcılık, gözaltı kararını, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan, belediye iştiraklerinden ihale alan E.T. adlı kişi ile bir iş insanının beyanları doğrultusunda verdi. Arslan’ın eşinin iş insanı Fazlı Ateş’e ait şirkette çalışan olarak göründüğü, hesabına maaş adı altında yüksek meblağlar yatırıldığı öne sürüldü. "Rüşvete aracılık, dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı verilen Arslan’ın suçlamaları öğrenince Ankara’ya geldiği ancak şu ana kadar geri dönmediği ve gözaltına alınamadığı ifade edildi.

Alınan bilgiye göre İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan İlker Arslan’la ilgili süreç, Muhittin Böcek ve belediye ile ilgili iddialar kapsamında yürütülen soruşturma sırasında başladı. Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmalar bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T. adlı kişinin ifadelerine başvuruldu. Bu ifadelerde İlker Arslan’ın da adı geçti.

Arslan’ın Fazlı Ateş adlı şüpheli aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Bunun üzerine inceleme başlatıldı. Ateş’in Arslan’a ve ailesine para transferi yaptığı, Arslan’ın eşinin Ateş’e ait şirkette çalışan olarak göründüğü ve geçmişte SGK kaydının bulunduğu, buradan maaş adı altında ödeme aldığı öne sürüldü. Bunun üzerine Arslan görevden alındı.

Ankara’ya gelen Arslan, gözaltı kararını öğrenince geri döneceği bilgisini verdi ancak alınan bilgiye göre şu ana kadar geri dönmedi ve gözaltına alınmadı. Arslan’la birlikte eşi Melek Arslan ve Fazlı Ateş hakkında da gözaltı kararı verildi.

Öte yandan, Arslan’ın şahsi aracının Niğde otoyolunda takip edilerek durdurulduğu, aracın içinde kardeşinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başladı. Daha sonra sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt, Ankara olmak üzere çeşitli birimlerde, 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2021-2024 yılları arasında ise 3 yıl boyunca Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.