Görüntüler 2014'ten: Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın çocukluğunda HES protestolarına katıldığı ortaya çıktı

Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın 2014 yılında Rize’nin İkizdere ilçesinde düzenlenen HES protestosunda yer aldığı çocukluk görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

2014 YILINA AİT GÖRÜNTÜLER

Söz konusu görüntülerin, 3 Haziran 2014 tarihinde Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli Köyü’nde kaydedildiği belirtildi.

HES projesine karşı köy halkı tarafından gerçekleştirilen eylem sırasında, o dönem 14 yaşında olan Yılmaz’ın da alanda bulunduğu görülüyor.

BABASIYLA BİRLİKTE KATILMIŞ

Söz konusu protestolarda, çocuk yaştaki Barış Alper Yılmaz’ın da babasıyla birlikte yer aldığı anlar dikkat çekiyor.

Yıllar önce kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yeniden paylaşılmaya başlanırken kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi.