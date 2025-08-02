Görüntüler büyük tepki çekmişti: Başakşehir’de kediyi öldüren şahıs tutuklandı

Olay, Başakşehir Başak Mahallesi Yeditepe Evleri Sitesi’nde meydana geldi. Bir şahıs kucağına aldığı kediyi apartman girişine getirerek yere koydu. Ardından şahıs, sevdiği kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurdu.
Cani adam, köşeye sıkıştırdığı kediyi, tekmeler savurdu. Büyük korku yaşayan kedi, acıyla sıçradı. Kaçmaya çalışan kediye yapılanları gören başka biri tepki gösterirken, kedi kapının açılmasıyla güçlükle dışarı çıktı. Dehşet anları ise kameraya yansırken, veterinere götürülen kedi öldü.
İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin Burak A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Kediyi öldüren şahıs, adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Burak A., adliyedeki işlemlerinin ardından kasten hayvanı öldürdüğü için çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.