Görüntüler kamerada: Fatih'te Senegalli turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı

Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtarak yolda durdukları Senegal uyruklu turistin 2 bin 622 dolarıyla 17 bin lirasını çalan, İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 2 farklı olaya daha karıştıkları tespit edildi. İran uyruklu sahte polisler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:49
Görüntüler kamerada: Fatih'te Senegalli turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı
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Fatih'e bağlı Mimar Kemalettin Mahallesi, Turanlı sokak üzerinde 3 Mart Cuma Günü meydana gelen olayda, polise başvuran Senegal uyruklu İ.F.(45) polis olduğunu söyleyen kişilerin kendisini durdurduğunu ardından 2 bin 622 dolar ile 17 bin lira parasını alarak kaçtıklarını söyledi.

SAHTE POLİSLERİ GÜVENLİK KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin içindeki şüphelilerin mağdur İ.F.'nin yanına yaklaştıkları, bir süre konuştuktan sonra parasını alıp hızla kaçtıkları görüldü.  Görüntülerde .F.'nin otomobile asılarak bir süre sürüklendiği de görülüyor. 

İRAN UYRUKLU ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kiralık otomobil kullanan şüphelilerin kimliklerini belirledi. İran uyruklu şüpheliler Toosı M.(35), Mehran M.(22) ile Satar S.(18) gözaltına alındı. Beylikdüzün'de yakalanan şüphelilerin işlemleri Asayiş şube müdürlüğünde yapıldı.

Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak iki ayrı olay daha gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan 3 ayrı dosyadan haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İran uyruklu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 


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