Görüntüler ortaya çıktı: Polis memuruna sokak ortasında darp!

Olay, 6 Şubat Cuma günü saat 23.00 sıralarında İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, polis lojmanlarının önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Taner Y., istirahatli olduğu gün eşi Efsun Y. ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada bir otomobil Efsun Y.’ye çarptı.

Bunun üzerine polis memuru, araçta bulunan kişilere tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

"CEP TELEFONUNU GASP ETTİ"

İddiaya göre, otomobilde bulunan kişiler olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa sürede kalabalıklaşan grup, polis memuru Taner Y. ile eşi Efsun Y.’yi darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Taner Y. ile eşini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Taner Y.’nin ifadesinde, saldırganların eşine ait cep telefonunu gasp ettiğini söylediği öğrenildi.

13 ŞÜPHELİDEN 3'ÜNE GÖZALTI: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, polis memurunun kalabalık bir grup tarafından darbedildiği, eşinin ise tokat atılarak yere düşürüldüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliden 3’ünü gözaltına aldı. Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.