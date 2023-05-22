Görüntüler sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın su endişesi...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması tarafından kendisine uzatılan 1 bardak suya verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte deprem bölgesine gitti.
Erdoğan ve Fatih Erbakan'ın Hatay'daki bir parkta oturduğu esnada kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Erdoğan'ın kendisine uzatılan bir bardak suyu almaması ve verdiği tepki dikkat çekti.
Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan'ın suyu uzatmasından sonra bardağı kabul ettiği görüldü.
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