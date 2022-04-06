Görüntüler tepki çekmişti: Esenyurt Belediyesi'nden açıklama
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde atık toplayan çocukların, çek çek arabalarına el konulmasıyla ilgili Esenyurt Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, bölgede defalarca ateş yakılması sebebiyle yangın tehlikesi oluştuğu ve bu sebeple müdahale edildiği belirtildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde atık toplayan çocukların, çek çek arabalarına Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince el konulmuştu.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Esenyurt Belediyesi, kâğıt toplayıcı çocukların çekçek adı verilen arabalarına el konulduğu yönündeki haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
İhbarlar üzerine gidilen söz konusu adreste daha önce de defalarca ateş yakılması nedeniyle yangın tehlikesi atlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Burada asıl sorgulanması gereken, toplumu rahatsız edici ve çevreye zarar verici bir olaya yasal yollarla müdahale edilmesi değil, oyun çağındaki çocukların tehlikelerle dolu yasa dışı bir işi yapıyor oluşudur. Toplum sağlığına ve çevreye zarar verici işlere yasal yollarla müdahale etmek, Esenyurt sınırları içinde yaşayan 1 buçuk milyona yakın kişinin ırk, dil, din ayırmadan sorumluluğunu taşıyan Esenyurt Belediyesi’nin önceliği olacaktır” ifadeleri yer aldı.
13 GÜN SONRA
Görüntülerin, olaydan 13 gün sonra medyada yer aldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vatandaşlarımız ile bir tekstil firmasından gelen, ‘Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki 1 numaralı binanın yanında, kağıt toplayıcısı çocuklar tarafından sürekli olarak ateş yakıldığı’ yönündeki şikayetler üzerine zabıta personelimiz birkaç kez olay yerine giderek çocukları uyarıp bölgeden uzaklaştırmıştır.
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