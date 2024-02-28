Gözaltına alınan Aleyna Dalveren'in bileğine sıkışan kelepçeyi itfaiyeciler çıkardı

Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen Aleyna Dalveren, Maltepe’de gözaltına alındı. Emniyete getirilen Dalveren’in kelepçesi sağ bileğinden çıkartılırken, sol bileğinde sıkışan kelepçe itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:57
Gözaltına alınan Aleyna Dalveren'in bileğine sıkışan kelepçeyi itfaiyeciler çıkardı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığını tespit etmişti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Dalveren’in Maltepe’deki evi ile aracı ve 2 iş yerine dün operasyon düzenledi.

Operasyonda Aleyna Dalveren yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen Dalveren’in kelepçesi sağ bileğinden çıkartılırken, sol bileğindeki kelepçe sıkıştığı için çıkarılamadı. Bunun üzerine emniyete itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Dalveren’in sol bileğindeki kelepçe çıkarıldı. Gözaltında bulunan sosyal medya fenomeninin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'
TFF’nin yeni atadığı MHK’nın VAR’dan sorumlu başkanı Cem Satman kimdir?

TFF’nin yeni atadığı MHK’nın VAR’dan sorumlu başkanı Cem Satman kimdir?
Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'

Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'
Denizanası tedirgin etti

Denizanası tedirgin etti
Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'

Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'
Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...

Nazilli, Ereğli, Edremit, Fethiye... TÜİK il olması beklenen 25 ilçeyi açıkladı: '8 kriter' ayrıntısı...
Spor yazarları Ankaragücü – Fenerbahçe maçını yorumladı: ‘Transferde yanlış hamleler yapıldığı ortaya çıktı’

Spor yazarları Ankaragücü – Fenerbahçe maçını yorumladı: ‘Transferde yanlış hamleler yapıldığı ortaya çıktı’