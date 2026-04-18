Gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'den ilk mesaj!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Onursal Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın da aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

"BU YAŞADIKLARIMIZ TAMAMEN SİYASİDİR VE BİR İTİBAR SUİKASTİDİR"

Gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Onursal Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Sevgili Ataşehirli komşularım, göreve geldiğim ilk günden bugüne, Ataşehirimizin çocukları, gençleri, kadınları ve ileri yaştaki büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım.

Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben de bugün gençlerle birlikte bu ilk günün heyecanını yaşayacaktım.

Ancak haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi, çeşitli iftiralar nedeniyle bugün sizlerden uzaktayım.

Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve bir itibar suikastidir. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız."