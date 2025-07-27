Gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Meral Kaplan’dan ilk açıklama

İstanbul’da arsa satın almak isteyen iş insanı E.Y., 23 milyon lira dolandırıldığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Dolandırıcılık soruşturması kapsamında, aralarında ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. İfadesi alınan Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE VAKIF YÖNETİCİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İş insanı E.Y., İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne verdiği dilekçede, kendisini vakıf yöneticisi gibi tanıtan S.Ö. (51) isimli şahsın, Arnavutköy ilçesindeki bir arsa için satış yetkisi olduğunu söylediğini ve farklı tarihlerde toplam 23 milyon lira para aldığını belirtti. Ancak satış gerçekleşmeyince dolandırıldığını fark eden E.Y., S.Ö. ve beraber hareket ettiği kişileri şikâyet etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, MERAL KAPLAN SERBEST

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri soruşturma kapsamında S.Ö., D.Ö. (28), A.Ş. (38), N.T. (45) ve M.D. (26)’yi 15 Temmuz’da gözaltına aldı. Sahte evrak düzenledikleri öne sürülen S.Ö., D.Ö. ve A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosya kapsamında ünlü oyuncu Meral Kaplan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MERAL KAPLAN: "BİLDİKLERİMİ ANLATTIM, EVİME DÖNDÜM"

Gözaltı sürecinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Meral Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

“Yalnızca tanıdığım bir kişiyle ilgili bilgime başvuruldu. Bildiklerimi anlattım ve evime döndüm.”



