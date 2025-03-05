Gözaltına alınmayan ağabeyi açıkladı... İşte katledilen 'Narin'in son isteği

Yayınlanma: 05.03.2025 - 18:56

Güncelleme: 05.03.2025 - 18:56

Diyarbakır’da Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran’dan paylaşım geldi.

Ağabey Baran Güran sosyal medya paylaşımında kardeşi Narin'in kendisinden son isteğini açıkladı.

Baran, "En son gün kurban olduğum Narin'im ‘Abi sana bir şey diyeceğim’ dedin. ‘Bana soğuk kahve al’ dedin. Ben de "sana alırım" dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde saklanmış ve üzeri taşlarla örtülmüş şekilde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi Narin’in öldürülmesine ilişkin; anne Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar’a ise, “suç delillerini gizleme ve yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.