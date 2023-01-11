Gözaltındaki arkadaşlarına getirdikleri 'çiğköfteden' uyuşturucu çıktı
İstanbul Şişli'de polis merkezinde gözaltında tutulan arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden uyuşturucu hap çıkan 2 kişi gözaltına alındı.
Feriköy Polis Merkezi'nde, 23 Aralık Cuma saat 23.00 sıralarında A.S. ve Y.B., polis merkezinde gözaltında tutulan arkadaşlarına yemek getirdi.
POLİSLER ŞÜPHELENDİ
Dışarıdan yiyecek alınmayacağı uyarısına rağmen ısrarcı olan 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen polisler, getirilen çiğköfteyi inceleyerek içerisinden şeffaf poşete sarılı vaziyette 2 tane uyuşturucu hap buldular.
İTİRAF ETTİLER
İfadesi alınan Y.B., Feriköy'de bir işletmeden aldığı çiğköftenin içerisine uyuşturucu hapları kendilerinin koyduğunu, daha sonra A.S. ile birlikte gözaltındaki arkadaşlarına vermek üzere polis merkezine getirdiklerini itiraf etti.
SERBEST BIRAKILDILAR
Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından Y.B. ve A.S. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından çıkardıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
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