Gözde Akbaba, koruma kararına karşın İzmir’de sokak ortasında öldürüldü: 'Bu iktidarın politikası'

İzmir'in Menemen ilçesinde Lokman Etken (33), Gözde Akbaba’yı (26) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Akbaba’nın uzaklaştırma kararı olmasına karşın öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşanan olay, koruma kararlarının etkin uygulanıp uygulanmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre geçen yıl 22 kadın koruma kararı olmasına karşın katledildi.

KADINLAR KORUNMUYOR

Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir temsilcisi Tülin Osmanoğulları, “2025 yılı verilerine baktığımızda 294 kadın cinayeti, 297 şüpheli kadın ölümü var. 2025 yılında 22 kadın devletin korumasındayken öldürüldü. Bu kadınların gerçekten korunamadığını gösteriyor” dedi. Osmanoğulları sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bizim verilerimizde kadınların yüzde 70’ine yakını ateşli silahla öldürülüyor. Bu silahla bu kadar kolay nasıl ulaşılabiliyor? İnternetten silah alabiliyorlar. Bu son olayda videoda gördüğümüz gibi şehrin meydanında silahla bir kadını koruma kararına rağmen bir kadını öldürebiliyor. Bu böyle tek başına bir olay değil. Bu gerçekten son yıllarda ne yazık ki bizi yöneten siyasi iktidarın kadın politikalarından kaynaklanıyor. 2025 yılında iktidarın aile odaklı politikalarını hayata geçirmelerinden dolayı kaynaklanıyor”.