Gözler Ahlat'a çevrilmişti: DEM Parti'nin beklediği izin nasıl çıktı?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasından sonra DEM Partili İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşemedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, söz konusu durumu, "İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz. Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz?" sözleri ile eleştirdi.

Gelişmeler sürerken gözler Ahlat'ta yapılan Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi.

İZİN AHLAT'TA ÇIKTI

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, DEM Parti'nin beklediği İmralı izninin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli görüşmesinden sonrasında çıktığını yazdı.

Babacan, DEM Partili yöneticilerin görüşmeden önce Ahlat'ı işaret ettiğini ve görüşmeden 24 saat sonra Öcalan izninin geldiğini ifade etti.

Yazıda ayrıca, AKP'li yöneticilerin süreç kapsamında her adım için Erdoğan'dan vize beklediklerini ve Erdoğan'ın ivme kazanması için de Bahçeli'nin itici gücü gerektiği görüşü kaydedildi.

HEYET PERŞEMBE GÜNÜ İMRALI'YA GİDECEK

Öte yandan DEM Partili İmralı heyeti perşembe günü İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Heyette DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.