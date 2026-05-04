Gözler Kabine Toplantısı'nda: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.30'da Saray'da toplanacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısında görüşülmesi beklenen konular arasında Kurban Bayramı tatili yer alıyor.

Bayram tatili süresinin 9 gün olup olmayacağı sorusunun yanıtı kabinede belli olacak.

BAKAN ERSOY BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde yaptığı açıklamada "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur. Ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar" açıklamasını yapmıştı.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi salı gününe, birinci günü ise çarşamba gününe denk geliyor.

İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi: