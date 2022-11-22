Göztepe derbiye odaklandı
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hesapları yapan Göztepe'de tüm camia Altay derbisine odaklandı. Göz-Göz, son 5 derbide sadece bir kez mağlup etmeyi başardığı ezeli rakibini evinde mağlup etmenin hesaplarında.
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda lider Eyüpspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Göztepe'de tek gündem Altay derbisi...
Ezeli rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda pazar günü ağırlayacak olan Göz-Göz'de tüm hesaplar 3 puan üzerine yaparken teknik ekip, Eyüpspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen İngiliz orta saha Romal Palmer’ın yerine Mamah'a forma vereceği öğrenildi. Derbi galibiyeti ile play-off şansını artırmak isteyen yönetim hem de taraftar ile arasında oluşan buzları eritme peşinde.
Sosyal medyada örgütlenen Göztepe taraftarı da pazar gecesi stadı tıklım tıklım doldurarak takımlarının yanında olduklarını gösterecek.
SON 5 DERBİDE 1 GALİBİYET
Sezona kötü başlayan ancak aldığı galibiyetlerle play-off umutlarını artıran sarı-kırmızılılar son 5 derbide sadece bir kez galip gelemedi. Sarı-Kırmızılılar üç derbide sahadan boynu bükük ayrılırken bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon birlikte küme düştüğü Altay'a Süper Lig'de iki maçta da yenilen Göz-Göz deplasmanda 2-1, Gürsel Aksel Stadı'nda da 2-0 mağlup olmuştu.
Son 5 maç skorları şu şekilde:
Göztepe - Altay: 0-2
Altay - Göztepe: 2-1
Altay - Göztepe: 2-2
Göztepe - Altay: 3-0
Altay - Göztepe: 6-2
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı
- Dünya Kupası'nda TRT skandalı!
- 'Adımın geçmesinden onur duyarım'