Göztepe derbiye odaklandı

22 Kasım 2022 Salı, 11:52

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda lider Eyüpspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Göztepe'de tek gündem Altay derbisi...

Ezeli rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda pazar günü ağırlayacak olan Göz-Göz'de tüm hesaplar 3 puan üzerine yaparken teknik ekip, Eyüpspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen İngiliz orta saha Romal Palmer’ın yerine Mamah'a forma vereceği öğrenildi. Derbi galibiyeti ile play-off şansını artırmak isteyen yönetim hem de taraftar ile arasında oluşan buzları eritme peşinde.

Sosyal medyada örgütlenen Göztepe taraftarı da pazar gecesi stadı tıklım tıklım doldurarak takımlarının yanında olduklarını gösterecek.

SON 5 DERBİDE 1 GALİBİYET

Sezona kötü başlayan ancak aldığı galibiyetlerle play-off umutlarını artıran sarı-kırmızılılar son 5 derbide sadece bir kez galip gelemedi. Sarı-Kırmızılılar üç derbide sahadan boynu bükük ayrılırken bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon birlikte küme düştüğü Altay'a Süper Lig'de iki maçta da yenilen Göz-Göz deplasmanda 2-1, Gürsel Aksel Stadı'nda da 2-0 mağlup olmuştu.

Son 5 maç skorları şu şekilde:

Göztepe - Altay: 0-2



Altay - Göztepe: 2-1

Altay - Göztepe: 2-2

Göztepe - Altay: 3-0

Altay - Göztepe: 6-2