Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda "Efsane Tur başlıyor"

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nın kapılarını 23 Kasım'da ziyaretçilere açacak. "Efsane Tur başlıyor" başlığıyla duyurulan etkinlikte taraftarlar stadın çatısına da çıkabilecek.

DHA
18 Kasım 2022 Cuma, 15:26
Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda
Abone Ol google-news

Spor Toto 1’inci Lig’de pazar günü lider Eyüpspor’un konuğu olacak Göztepe yeni bir projeye imza atıyor. Türkiye'nin en modern statları arasında gösterilen Gürsel Aksel Stadı için, 23 Kasım'da kapılarını ziyaretçilere açacak. "Efsane Tur başlıyor" başlığıyla taraftarlara duyurulan etkinlikte üç ayrı paket tercihe sunulacak.

Platinum, Gold ve Silver olarak satışa sunulacak paketleri alan taraftarlar, rehber eşliğinde Türkiye'de bir ilk olan stat çatısını da ilk kez gezme fırsatı bulacak.

Ayrıca futbolseverler, saha kenarı, yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası, protokol locası gibi özel bölümleri de görebilecek. Ziyaretçilere, anı bilet, forma, VIP davetiye ve Göztepe dergisi gibi hediyeler de sunulacak.


göztepe gürsel aksel stadı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler