Göztepe İzmir derbisine hocasız çıkacak!
Teknik Direktör Turgay Altay ile yollarını ayırdıktan sonra birçok isimle temas kuran Göztepe’de belirsizlik sürüyor. Pazar günü Altınordu’yu konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar derbiye hocasız çıkacak.
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek Göztepe’de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Turgay Altay'ın ayrılışının ardından Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Tamer Tuna, Bayram Bektaş ve Volkan Demirel gibi isimlerle görüşen Sarı-Kırmızılı yöneticiler henüz somut bir isimle anlaşamadı. Altınordu derbisinin hazırlıklarını yardımcı antrenörler eşliğinde sürdüren Göztepe, İzmir derbisine de teknik direktörsüz çıkacak. TFF 1. Lig'indeki yabancı teknik direktör yasağı nedeniyle teknik ekipteki tek pro lisan sahibi antrenör olan Radomir Kokovic de takımın başında yer alamayacak.
GÖZ GÖZ EVİNDE GALİBİYETE HASRET KALDI
Geçen sezon Süper Lig'de son olarak 19 Ocak 2022 tarihinde Sivasspor'u Gürsel Aksel Stadı’nda 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, bu mücadelenin ardından oynadığı 9 müsabakayı da kazanamadı. Evindeki büyük taraftar desteğine rağmen bu maçların 7'sini kaybeden Göztepe, bu sezon ise 1'inci Lig'de Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı.
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