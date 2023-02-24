Göztepe - Karşıyaka derbisine yoğun ilgi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:08

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:08

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketlerinin ardından depremzedelere destek amaçlı bir araya gelip temsili derbi organize eden Göztepe ve Karşıyaka, şu ana kadar 52 bin 904 adet bilet sattı.

Son olarak İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, 1000'er adet bilet alırken, "TekTribünTekYürek" sloganıyla hayata geçen hatıra bilet kampanyasına Göztepe’nin eski futbolcuları da büyük destek verdi. Yıllarca sarı-kırmızılı formayı terletip şu an Eyüpspor’un oyuncusu olan Halil Akbunar 500 adet bilet alarak ilk desteği sağladı. Ardından sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen kaleci Cenk Gönen de yine geliri depremzedelere aktarılmak üzere 500 bilet satın aldı. Göztepe’nin Süper Lig’de oynadığı 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılılara gelen Selçuk Şahin de kampanyaya destek vermeyi ihmal etmedi ve 500 adet biletle katkı sağladı. Sarı-kırmızılıların eski golcüsü Kuzey Makedonyalı Adis Jahovic de yaraları birlikte sarmak için harekete geçti. Son olarak Bodrumspor forması giyen deneyimli oyuncu diğer meslektaşları gibi 500 adet bilet satın aldı.

Göztepe kulübü, 50 TL’den satışa çıkan biletlerden toplu alım yapan tüm isimleri tek tek açıklayarak teşekkür etti. Kampanya 26 Şubat Pazar günü saat 20.00’ye kadar devam edecek. Göztepe ve Karşıyaka, anlamlı organizasyonda iki takım arasında 1981 yılında 80 bin kişinin izleyip 2’nci Lig’de dünya seyirci rekorunun kırıldığı derbiyi bile geçmeyi hedefliyor.

RAKİP BAŞAKŞEHİR

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle tüm müsabakalarının ertelenmesinin ardından Spor Toto 1’inci Lig ekibi Göztepe ve Süper Lig temsilcisi Başakşehir yarın depremzedelere destek amaçlı hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmada elde edilecek bilet gelirleri vatandaşlarımıza bağışlanacak. Bilet fiyatları 1’inci kategori 365, 2’nci kategori 145 ve 3’üncü kategori 55 TL olarak belirlenirken maraton ile kuzey arkası tribünleri taraftara açılmayacak. Göztepe, 27 Kasım'daki olaylı Altay derbisinin ardından aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle aylardır taraftarından uzak kalırken, sarı-kırmızılı taraftarlar 91 gün sonra Gürsel Aksel Stadı’nda takımlarıyla buluşacak.