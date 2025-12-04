Göztepe Şehir Hastanesi’nde asansör krizi: Kanser hastası 45 dakika mahsur kaldı!

Şehir hastanelerinde yaşanan sorunlar gündeme gelmeye devam ediyor.

İddiaya göre İstanbul’daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde 1 Aralık Pazartesi günü ameliyathane asansörü boşluğa düştü. Asansörde kanser hastasıyla birlikte 2 doktor, 1 hasta bakıcı ve hasta yakınlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi 45 dakika boyunca mahsur kaldı.

BirGün'ün haberine göre olay, kanser tedavisi gören bir hastanın tetkikleri için -1. kata indirildiği sırada yaşandı. Özel kartla kullanılan 13 numaralı ameliyathane asansörüne alınan hasta ve beraberindekiler, asansörün ani arıza yapmasıyla iki kat arasında sıkıştı.

HASTA YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Hasta yakını, yaşananları şöyle anlattı:



"Kanser tedavisi gören annem ambulansla geldiği acil servisten 15 saat sedyede bekletildi. Hastanenin 13 No'lu özel kartla girilen ameliyathane asansörüyle -1. kata indirilmeye çalışıldı.

Asansörde sedyede olan annem, 2 doktor, 1 hasta bakıcı olmak üzere 8 kişiydik. Asansör önce 8. kata çıktı. Kapı açılmaya çalışıldı ama açılmadı. Sonra 5. kata indi, tekrar kapı açıldı ve kapandı. Ardından aşağı doğru inerken aniden boşluğa düştü ve durdu. Doktorlardan biri hastanede görevli birilerini arayarak asansörde kaldığımızı söyledi.

Teknik servise bilgi vereceklerini söylediler. 20 dakika olmasına rağmen asansör yapılmadı. Doktor tekrardan arkadaşlarını aradığında, asansörün motor kısmında sorun olduğunu, asansör yetkililerinin arandığını ve onların gelmesinin beklendiğini söyledi. İki katın arasında kalan asansörün kapıları 45 dakika sonra elektrik teknikeri tarafından aralandı."

"AMELİYATLI BİR HASTA OLABİLİRDİ, HAYATİ RİSK OLABİLİRDİ"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri kurtardı. Hasta yakını, "Bu bir ameliyathane asansörü burada ameliyatlı bir hasta olabilirdi hayati risk olabilirdi. Asansör kata getirilince itfaiye görevlileri hastamızı asansörden çıkardı" ifadelerini kullandı.