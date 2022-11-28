Göztepe taraftarı: Organize suç cezasız kalamaz!
Göztepe-Altay mücadelesi sonrası yaşanan olaylarla ilgili bir basın açıklaması yapan Göztepe Taraftar Derneği, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in açıklamalarını işaret ederek, 'organize bir suç' işlendiğini belirtti.
Spor Toto 1. Lig’de dün akşam Göztepe ile Altay arasında oynanan derbide, bir Göztepe taraftarının ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in yaralandığı olaylar nedeniyle tatil edilirken, İzmir Valiliği, aralarında iki ambulans şöförünün de bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Göztepe Taraftar Grubu “Organize suç cezasız kalamaz!” başlıklı bir açıklama yayımlayarak, olayları “Türk futbol tarihine kara leke olarak geçtiği” şeklinde yorumladı.
Yaralı Göztepe taraftarına ve Altay’ın kalecisi Ozan Evrim'e geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada siyah-beyazlı taraftarların 22. dakikasında çocuk ve ailelerin bulunduğu Doğu tribününe işaret fişeği attığını ve bu görüntüleri de sosyal medyada paylaştıkları ifade edildi.
“FUTBOL TARİHİNDE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR VAHŞET”
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in maç sonrası basına verdiği demeçlerin hatırlatıldığı açıklamada, “Maçtan çok önce başlayan, sağlık görevlilerinin dahi içinde olduğu bir hazırlık ile adeta terör örgütü gibi organize olmuş bir grup taraftarlarımızın canına kastetmiştir. Öncelikle tribünde sis yakarak yer değiştiren ve akabinde bu sis içerisinden tribünlerimize ateşli silahla saldıranlar futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atmıştır” denildi. Altay’ın bir ay önceki Sakaryaspor deplasmanında da benzer olaylara karıştığı aktarılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olayları hafifletilmeye çalışıldığı iddia edildi.
BUCA VE KARŞIYAKA ÖRNEKLERİ
Kamuoyunda oluşan “iki takım da cezalandırılsın” söylemlerine karşı çıkan Göztepeli taraftarlar, geçen haftaki Bucaspor maçını ve yine dün oynanan Göztepe – Karşıyaka kadın voleybol maçını örnek göstererek “Göztepe Spor Kulübü ve Göztepe taraftarı dünyada yayınlanmış tüm kanun ve yönetmeliklere göre bu eylemlerin mağdur tarafıdır. İki kulüp cezalandırılmalıdır, iki kulüp de şöyledir iki kulüp de böyledir söylemleri cahillikten çok artniyet ve vahşeti hafifletme çabasından kaynaklanmaktadır. Suça teşvik, suça destek, suça orantısız ceza suçluyu yüceltmekten başka birşey değildir” ifadeleri kullanıldı.
“ARAMALAR NEDEN DİKKATSİZCE YAPILDI?”
Emniyetin gerekli önlemleri alamadığını iddia eden sarı-kırmızılılar, “Çocukların matarasına kadar el koyan, ayakkabılara kadar arama yapan güvenlik güçleri; daha yakın zamanda terör saldırısı yaşamış bir ülkede böylesine kalabalık ve gergin bir maçta aramaları niçin bu kadar dikkatsiz yapılmıştır? Güvenlik tedbirlerinin Türkiye'nin her yerinde, her taraftarına farklı uygulanmasının sebebi nedir?” diye soruldu.
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