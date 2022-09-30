"Göztepe taraftarları Şampiyonlar Ligi seviyesinde"

30 Eylül 2022 Cuma, 17:15

Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarları övdü. Kulübün sosyal medya hesabından bir bir açıklama yapan Mance, gelen teklifi kabul etmesini nedeni olarak "Muhteşem bir şehir, çok iyi insanlar, büyük bir büyüme ve tüm futbol standartları kapsamında Türkiye’deki liderlerden biri olma potansiyeli olan bir kulüp. Bu beni kesinlikle çeken bir konu oldu ve tamam dedim. Ben bu projenin bir parçası olmak ve elimden gelenin en iyisini Göztepe için yeni bir gelecek yaratmak adına yapmak istiyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ VE MODERN AKADEMİYİ KURACAĞIZ”

Göztepe'nin her seviyede yapısını Avrupalı modern bir kulüp haline gelecek şekilde kurmak istediklerini belirten Sırp futbol insanı, "Hedef rekabetteki en genç takımı kurmak. Bizim de yönetmeye çalıştığımız bu. Takımımız şu anda ligdeki en genç 2 ya da 3 takımdan biri. Bu da bizim uzun vadeli stratejimizi gösteriyor. Çünkü Göztepe için uzun vadeli stratejimiz, akademimizi yeniden kurmak, gerek altyapı gerekse organizasyonel açıdan. Türkiye’deki en iyi ve modern akademiyi kurmak istiyoruz. Tabii ki birkaç ay içinde olacak bir iş değil, büyük bir proje” ifadelerini kullandı.

Yen bir takım oluşturduklarını ve bir geçiş sürecine ihtiyacı olduklarını aktaran Mance, "Bir gecede olmaz, problemsiz veya maç kaybı olmaksızın gerçekleşmez. Ama nereye gittiğimizi bildiğimizi düşünüyorum ve oraya gideceğiz" dedi.

“TARAFTAR BİZE FAZLASIYLA ENERJİ VERİYOR”

Mance, Göztepe taraftarının kendisini çok etkilediğini belirterek, "Şampiyonlar ligi seviyesindeler. Onların bu kulübü ne kadar çok sevdiklerini ve bu kulübün onlar için ne anlama geldiğini görmek muhteşem. Bize fazlasıyla enerji veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başarı için birlik sağlamaları gerektiğini kaydeden Mance, şunları ifade etti: "Çok iyi birbirimize bağlanmamız lazım ve kendimizi adamamız lazım. Kötü zamanda takımın arkasında durmamız lazım, kulübün arkasında durmamız lazım. Çünkü bu durum hepimizi, kulübü öncelikle ileri taşıyacaktır. Gelecekte istediğimiz yere götürecektir. Gelecek tabii ki kesinlikle Süper Lig olacak."

Mance, henç Türk futbolculara şans vermek istediklerini kaydederek, "Potansiyelleri olan, gelecekte yüksek bir futbol seviyesine çıkacak olan genç Türk futbolculara bir fırsat tanımak, kapıları açmak. Aynı durum koçlar için de geçerli. Bizim fikrimiz, Göztepe’ye mümkün olan en iyi koçları getirmek, özellikle genç, motive olmuş ve aç, öğrenmek isteyen, projemize, oyuncularımıza kendini adamak isteyen. Türk ya da yabancı olmaları önem taşımıyor." ifadelerini kullandı.