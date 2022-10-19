Göztepe uzatmada turladı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:42

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadeleleri devam etti. Geçen sezon Süper Lig’e veda eden ve TFF 1. Lig’de de oldukça kötü bir sezon geçiren Sarı-Kırmızılılar evinde ağırladığı Şanlıurfa’nın TFF 3. Lig’deki temsilcisi Karaköprü Belediyesi’nin uzatma dakikalarında bulduğu gollerle geçti.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede kötü bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, zayıf rakibi karşısında 90 dakika gol bulamadı.

Uzatmaya giden mücadelenin 102. dakikasında Yasin’in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Göz Göz, dakika 110’da da Tijanic ile skoru 2-0’a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sarı-Kırmızılılar bir üst tura adını yazdırdı.