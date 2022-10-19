Göztepe uzatmada turladı
Göztepe, Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde evinde ağırladığı 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyesi’ni uzatma dakikalarında bulduğu iki golle mağlup etti ve bir üst tura çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadeleleri devam etti. Geçen sezon Süper Lig’e veda eden ve TFF 1. Lig’de de oldukça kötü bir sezon geçiren Sarı-Kırmızılılar evinde ağırladığı Şanlıurfa’nın TFF 3. Lig’deki temsilcisi Karaköprü Belediyesi’nin uzatma dakikalarında bulduğu gollerle geçti.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede kötü bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, zayıf rakibi karşısında 90 dakika gol bulamadı.
Uzatmaya giden mücadelenin 102. dakikasında Yasin’in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Göz Göz, dakika 110’da da Tijanic ile skoru 2-0’a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sarı-Kırmızılılar bir üst tura adını yazdırdı.
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