Göztepe, yeni teknik ekibini açıkladı!
Göztepe, Turgay Altay’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Ekrem Dağ’a emanet etti. Yönetim Radomir Kokovic’in de ‘Futbol Metodolojisi Direktörü’ olduğunu açıkladı.
Teknik Direktörü Turgay Altay’ın istifasından sonra uzun süre antrenör arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Ekrem Dağ ile anlaşıldığını duyurdu. Şakir Özkayımoğlu’nun da antrenör ekibinde yer alacağının duyurulduğu açıklamada Sırp çalıştırıcı Radomir Kokovic’in ‘Futbol Metodolojisi Direktörü’ olarak görev yapacağı duyuruldu.
MANCE: DOĞRU YÖNDE İLERLEYECEĞİZ
Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, "Yeni antrenör kadrosundan çok memnunum. Radomir, antrenman metotları konusunda çok güçlü bir bilgiye ve üst düzey takımların ve oyuncuların nasıl geliştirileceği konusunda deneyime sahip. Ekrem Dağ ise hem oyuncu hem de antrenör olarak en üst düzeyde etkileyici bir özgeçmişe sahip ve eminim ki oyuncularımız onunla çalışmaktan büyük fayda sağlayacak. Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türk futbolunu yakından tanıyan ve Göztepe'ye büyük bir tutkuyla bağlı olan bir antrenörü daha kadromuza katmış olduk. Kulübün neyi temsil ettiğini ve Göztepe'yi temsil etmek için neyin gerekli olduğunu biliyor. Bu Futbol A Takım antrenör kadrosunun bizi doğru yönde ilerletebileceğinden eminim." diye konuştu
Sırp teknik adam Radomir Kokovic, daha önce Çin ekibi SH JuJuSports, Sırp takım Sindjelic Bg, FK Zemun, Vozdovac Graficar ve son olarak da Radnicki Nis takımlarında teknik direktörlük görevini üstlendi.
Ekrem Dağ ise Avusturya’da başladığı futbolculuk döneminde Beşiktaş dahil birçok kulüpte forma giydi. 41 yaşındaki Dağ yeşil sahaların ardından son olarak Başakşehir’de yardımcı antrenörlük yaptı.
Futbolculuk kariyerinde İzmirspor, Altay, Kocaelispor, Karabükspor, Adana Demirspor ve İskenderun Demir Çelik'te top koşturan Şakir Özkayımoğlu, yıllardır Göztepe'de anrtenörlük görevini üstlendi. Özkayımoğlu, Göz-Göz’ün altyapısında yetiştirip bu sezon Afyonspor’a kiralık gönderdiği santrfor Ege’nin de babası.
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