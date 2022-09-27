Göztepe'de başkan Ankersen sahaya indi

27 Eylül 2022 Salı, 16:33

Sport Republic şirketinin, Mehmet Sepil'den Göztepe hisselerinin yüzde 70’ini almasının ardından Türk Futbol tarihinin ilk yabancı başkanı olan Rasmus Ankersen, Hırvat Sportif Direktör Ivan Mance ile birlikte Urla Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmanı etti. Ankersen, Pendikspor maçı öncesi teknik ekip ve futbolculara moral verip başarı diledi.

Londra’dan İzmir’e gelen Ankersen’in dönem dönem hem idmanları hem de maçları takip edeceği bildirilirken, yeni teknik direktörün resmi imzayı atmasının ardından İzmir’den ayrılacağı kaydedildi.

EKREM DAĞ’IN İMZASI BEKLENİYOR

Diğer yandan yönetim ile bir dizi görüşmelerde bulunacak Ekrem Dağ'ın en kısa sürede sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ekrem Dağ, futbolu bıraktıktan sonra 2017-2019 yılları arasında Avusturya'nın SV Fladnitz takımında teknik direktörlük yaptı. 41 yaşındaki teknik adam, 2019'dan 2021 yılına kadar ise Başakşehir'de Okan Buruk ve Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenör ekibinde yer aldı.



