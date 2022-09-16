Göztepe’nin efsaneleri Karabağlar’da buluştu

16 Eylül 2022 Cuma, 09:52

Türk sporunun köklü kulüplerinden ve çok sayıda değerli isim yetiştirmiş Göztepe'nin tarihi, Karabağlar Belediyesi'nin desteğiyle kapsamlı bir kitaba dönüştü. Gazeteci Sinan Genç tarafından hazırlanan “İsyanla Başlayan Efsane Göztepe” adlı kitabın tanıtımı ve “Efsaneler Buluşması”, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde özel bir törenle törenle yapıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun ev sahipliğindeki törene, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Göztepe Spor Kulübü eski Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, kulüp tarihine tanıklık etmiş yönetici ve sporcularla yakınları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Göztepe sevdalısı katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Ardından Göztepe Spor Kulübü'nü anlatan “97 Yıllık Çınar Göztepe” adlı görsel sunum yapıldı; Göztepe Marşı seslendirildi.

“GELECEĞE MİRAS”

Daha sonra alkışlarla kürsüye gelen Başkan Selvitopu, Göztepe'nin tarihine derin izler bırakmış değerleri Karabağlar Belediyesi çatısı altında ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Sinan Genç’in çok anlamlı bir esere imza attığını ve gelecek kuşaklara önemli bir mesaj bırakılacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Sinan Bey büyük bir gayret ve emek harcamış. Türkiye’nin spor tarihinde önemli bir yer tutan efsane Göztepemizi, şanlı tarihiyle anlatmayı başarmış. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Biz küçük bir moral desteği verdik. Biliyoruz ki Göztepe’nin binası Konak'ta ama Karabağlar'ın da kalbi Göztepe'de. Çok sayıda taraftarı Karabağlar'da. Bu geceye katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor ve Göztepe Spor Kulübümüze yine tarihe geçecek başarılar diliyorum” dedi.

Karabağlar Belediyesi’nin bundan sonraki süreçte de sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceğini belirten Başkan Selvitopu, “Bütün kulüplerimizin, özellikle de amatör kulüplerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, spora, eğitime, kültür ve sanata önem vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“ÖRNEKLER ÇOĞALTILMALI”

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko konuşmasında, Göztepelilerin en büyük aşkının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayarak, kitaba emeği geçenleri kutladı.

Kulübün Eski Başkanı Sepil de, Sinan Genç’in önemli bir çalışmaya imza attığını belirterek, “97 yıllık tarihi yazmak zor bir iştir. Gelecek kuşaklara kalacak önemli bir hizmet bu. Karabağlar Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok popüler olmayan bir konudaki desteği çok önemli. İzmir’de bu örnekleri çoğaltmamız gerekiyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Özusla da, tarihi bilmenin ve ona sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

EFSANELER VE YAKINLARI

Daha sonra kürsüye, Göztepe'nin tarihine geçmiş efsane isimler ve yakınları geldi. Göztepe Spor Kulübü Kurucusu ve İlk Fahri Başkanı Rahmi Filibeli'nin torunu Esra Çınar Aslan, Kulübün İlk Başkanı Fehmi Simsaroğlu'nu temsilen Ferit Simsaroğlu, Muammer Akar adına Kaya Kayran, efsane kadroda yer alan futbolcu Ceyhan Yazar, Kazım Dirik Paşa'nın torunu Doğan Dirik, Efsane Teknik Direktör Adnan Süvari'nin kızı Çiğdem Süvari, duygularını katılımcılarla paylaştı.

"EKİP ÇALIŞMASI"

“İsyanla Başlayan Efsane Göztepe” kitabını kaleme alan Sinan Genç de, ekip çalışmasıyla bu esere imza attıklarını belirterek, “1925 yılından bu yana tarihe altın harflerle adını yazdıranları, iz bırakanları araştırdık. Efsane takımımız tarihi başarılara imza attı ama bundan çok daha fazlası var. Bu değerleri es geçmememiz, adlarını bilmediğimiz efsaneleri ortaya çıkarmamız gerekiyordu. Bu kitap sevgiyle, ortak çalışmayla ve emekle hazırlandı. Başta Karabağlar Belediyesi ve Başkanı Sayın Muhittin Selvitopu olmak üzere, destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Selvitopu Genç’e el işi oyma sandık, çiçek ve Doğa Dostu Sertifika vererek teşekkür etti. Daha sonra efsane isimlere ve yakınlarına Genç'in kitabıyla Doğa Dostu Sertifika armağan edildi.

Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Törenin ardından verilen kokteylde de Genç ve Başkan Selvitopu, “İsyanla Başlayan Efsane Göztepe” kitabını katılımcılar için imzaladı.