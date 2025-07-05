Grand Kartal Otel'deki yangın faciası: 32 kişi ilk kez hakim karşısına çıkacak

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel
yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de
bulunduğu 32 sanığın yargılanmasına 7 Temmuz Pazartesi günü başlanacak.
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını
kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 78 kez "olası kastla
öldürme", "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam
1998'er yıla kadar hapis cezası istenen 13 sanık ile "bilinçli taksirle
birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl
6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen 19 sanık, pazartesi Bolu 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Müştekiler ile taraf avukatlarının da ilk duruşmada hazır
bulunacağı, 210 müşteki ve 32 sanığın yer aldığı dosya kapsamı göz önüne
alınarak duruşma için 14 günlük süre ayrıldı.
700 KİŞİLİK DURUŞMA SALONU
Taraf sayısının fazlalığından adliyedeki duruşma
salonlarının kapasitesi yetersiz kalacağı için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca
Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, 700 kişilik duruşma salonuna
dönüştürüldü.
İç ve dış cepheleri boyatılan salona güvenlik kameraları
yerleştirildi. Salondaki aydınlatma sistemi tamamen değiştirildi, elektrik
altyapısı yenilenerek jeneratör sistemine bağlandı, UPS bağlantısı yapıldı.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce Ses ve
Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) altyapısı kurulan salonda, akustiğin
sağlanabilmesi amacıyla zemin tamamen halıyla kaplandı. Son teknoloji ses
sistemi oluşturulan salona UYAP bağlantısı için internet hattı çekildi.
HAPİS İSTEMLERİ
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza
Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket
yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül,
Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir
Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat
Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında
78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten
yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve
Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş
güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan
Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri
İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi
yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım
görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı
Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel
İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat
ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla
kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya
kadar hapsi talep ediliyor.
İDDİANAMEDEN
İddianamede, olay gecesi otel mutfağında dört personelin
sabah kahvaltısı hazırlamak için çalıştıkları, yangının ilk olarak 03.24'te
fark edildiği, fark eden personelin diğer personele haber verdiği, 03.26'da
jandarmanın, 03.27'de de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı tespitine yer
verildi.
Yangının otelin dördüncü katında bulunan restoranda bulunan
"grill plate" isimli elektrikli ızgaradan çıkan küçük parlama ve iç
haznenin alev almasıyla saat 03.17'de başladığı anlatılan iddianamede,
alevlerin 03.24'te "grill plate" haznesinden yakınında bulanan çöp
kovasına ve oradan da LPG sağlanan hortuma sıçradığı, alevlerin hortumu
eriterek LPG gazını yakmasıyla aşırı hızlanan yangının 03.26'da "kontrol
edilebilir sınırların üstüne çıktığı" ve alev renginin de mavileşmeye
başladığı aktarıldı.
İddianamede, tavanda kullanılan vernikli OSB ve ahşap
dekorasyonda hızla gazlaşmaya, gazlaşmanın da aşırı dumanlanma ve hızla yanmaya
sebebiyet verdiği bilgisi paylaşılarak, mutfak personelinin kaçış için
kullandıkları kapalı otoparka açılan kapıyı açık bırakmalarının da yanmayı
hızlandırdığı, merdiven ve asansör yapılarının yetersiz ve hatalı olması, gaz
tahliyesi sisteminin bulunmaması nedeniyle yanıcı ve zehirli gazların hızla
otelin üst katlarına yükselmesinin tüm koridorların zehirli duman ve yanıcı
gazlarla dolmasına neden olduğu kaydedildi.
Otelde, acil durumun haber verilmesi için otomatik canlı ses
mesajları yayınlanarak binadaki kişilerin haberdar edilmesini sağlayacak acil
durum anons sisteminin bulunmadığına değinilen iddianamede, yangın algılama ve
uyarı sistemlerinin gerektiği şekilde çalışmadığı, personele yangın ve acil
durum eğitimi verilmediği, yangın tatbikatı yaptırılmadığı, olay anında gereken
müdahalelerin yapılamadığı ifade edildi.
İddianamede, otelin kaçış merdiveninin, merdiven ve tahliye
kapılarının gereken özellikleri taşımaması, yağmurlama sisteminin bulunmaması,
yangında ortaya çıkan gazların merdiven ve asansörü baca olarak kullanıp üst
katlara hızla ulaşması, merdivenlerde doğal veya mekanik yolla duman
tahliyesini sağlayan bir sistem bulunmaması, merdivenlerde acil durum
aydınlatma düzeneğinin olmaması, yangın kaçış levhaları ve kaçış
yönlendirmelerinin bulunmaması, otelde kalanlara alternatif çıkış imkanının
sağlanmaması nedeniyle kendi imkanlarıyla yangından haberi olan müşterilerin
tahliyelerinin güvenli, hızlı ve gerektiği gibi yapılamadığı anlatıldı.
Yasal mevzuat kapsamında sorumluluğun, bina sahipleri ve
yönetim kurulu üyeleri Halit Ergül, eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif
Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile fiili yasal yöneticiler Emir Aras, Zeki Yılmaz,
Ahmet Demir, şirketi temsile yetkili Kadir Özdemir ve talimatıyla hareket eden
Cemal Özer ile Mehmet Salun'da olduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin
dahil olduğu yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında gerekli teknik
altyapıyı oluşturmadıklarına işaret edildi.