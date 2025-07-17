Grand Kartal Otel yangını davasının bugünkü celsesi başladı

Grand Kartalkaya Otel yangını davasının görülmesine devam ediliyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin salonunda yapılan duruşma için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Davada, aralarında otel işletmecileri, şirketin yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari kadro, iş güvenliği uzmanları ile Bolu İl Özel İdaresi'nden bazı yetkililerin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hâkim karşısına çıkıyor.

Cumhuriyet Savcısı son celsede 2018-2022 yıllarında otelin LPG iç ve dış tesisatının projesiz olduğunu bilmesine rağmen gaz akışını kesmeyip denetim görevini yerine getirmediği gerekçesiyle LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ile oteldeki yangın güvenliği yönünden eksiklikleri rapor etmediği gerekçesiyle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Kübra Demir'in ağır kusurlu olduklarını ifade etmiş ve tutuklanmaları talebinde bulunmuştu.

Müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini isteyen Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve itfaiye eri İrfan Acar'ın "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.