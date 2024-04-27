Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hakkı kazanmak için hayallerinin peşinden giden vatandaşlar, 2024 yılı Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:15
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuru sonrasında, Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

ABD'de yaşama ve çalışma hakkı için Green Card başvurusu yapan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor. Başvuru yapmış olan adaylar, https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü’ne" tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.


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