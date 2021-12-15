Tarkan'dan grevdeki sağlık emekçilerine destek: 'Yanınızdayım'
Sağlık emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle yurt genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Sanatçı Tarkan da, sağlıkçıların grevine destek verdi. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan sanatçı, "Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli. Yanınızdayım" dedi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin geri çekilmesi nedeniyle sağlıkçılar tüm Türkiye’de bir günlük greve başladı.
Hekimler ve sağlık emekçileri yoksullaşmaya, ağır çalışma koşullarına, sağlığın piyasalaştırılmasına ve iktidarın çalışanlar arasındaki iş barışını bozmaya yönelik girişimlerine karşı bugün tüm yurtta işi bıraktı. Sağlık kuruluşlarında acil hizmetler dışında işler durduruluyor.
TTB’nin bir günlük grev çağrısına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası da destek veriyor.
TARKAN: YANINIZDAYIM
Toplumsal olaylara karşı sessiz kalmamasıyla bilinen sanatçı Tarkan'dan da, sağlık emekçilerine destek paylaşımı geldi.
Ünlü sanatçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, grevde olan emekçilere 'Yanınızdayım' dedi.
Tarkan, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli. Özellikle şu pandemi sürecinde onlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu, ne kadar önemli olduklarını bir kez daha anlamadık mı? O anlamayanlar da anlasın, oyalamayı bıraksın artık. Yanınızdayım."
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