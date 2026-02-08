Grevdeki emekçilere tehdit

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 205 gündür grevde olan GM Teknik Cam işçileri, patronun tehditlerine karşın direnişlerini sürdürüyor.

İşverenin işçileri telefonla arayarak baskı yaptığını öne süren Kristal-İş işyeri temsilcisi Ramazan Çağlı, şu bilgiyi verdi: “Organize sanayideki tüm fabrikaların patronları, sendikanın diğer işyerlerine de sıçramasından korktukları için işbirliği içindeler.

O yüzden patron bizleri telefonla arayarak ‘Grevi bırakın, içeri girin’ diye tehdit ediyor. Biz de bu yüzden işveren hakkında şikâyette bulunup grev kırıcılığı yaptığı için dava açtık. Şimdi davanın sonuçlanmasını bekliyoruz” Çağlı ayrıca, işverenle bugüne kadar yaptıkları görüşmelerde sonuç alamadıklarını, en son yapılan teklif ile işverenin teklifi arasında 2 bin 500 TL fark bulunduğunu ifade etti.

Fabrikada çalışan 137 işçinin halen 88’i grevde bulunuyor.